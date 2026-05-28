Агент Рассказова высказался о возможном переходе игрока в "Локомотив"

"Видел информацию, что "Локомотив" предложил Рассказову контракт. Это не соответствует действительности, хотя я знаю, что футболист есть в списках этого клуба на усиление в летнее трансферное окно.Николай сейчас является свободным агентом, и мы ведем переговоры с несколькими клубами относительно его будущего", - сказал Мижигурскис "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" заинтересован в трансфере игрока.
Николай Рассказов выступал в составе самарских "Крыльев Советов" с конца января 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с футболистом было рассчитано до конца прошедшего сезона.