Агент Рассказова высказался о возможном переходе игрока в "Локомотив"

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы Николая Рассказова, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Валериюс Мижигурскис заявил, что футболист находится в списках "Локомотива" на усиление в летнее трансферное окно.

"Видел информацию, что "Локомотив" предложил Рассказову контракт. Это не соответствует действительности, хотя я знаю, что футболист есть в списках этого клуба на усиление в летнее трансферное окно.
Николай сейчас является свободным агентом, и мы ведем переговоры с несколькими клубами относительно его будущего", - сказал Мижигурскис "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" заинтересован в трансфере игрока.

Николай Рассказов выступал в составе самарских "Крыльев Советов" с конца января 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с футболистом было рассчитано до конца прошедшего сезона.

