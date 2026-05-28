Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Ловчев: "Спартак" пока не готов конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев заявил, что ему не понравилась игра красно-белых в последнем туре РПЛ.

"Спартак" пока не готов конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром".
Мы пока видели команду в матче на Кубок России с "Краснодаром", когда никого дополнительно настраивать не надо. Потому что это финал, полностью заполненный стадион, и это своего рода допинг. А до этого мы видели матч чемпионата России с Махачкалой, который я смотрел и плевался от игры "Спартака", - сказал Ловчев "РИА Новости".

17 мая состоялся матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

24 мая прошел Суперфинал Кубка России между подопечными Хуана Карлоса Карседо и "Краснодаром". Игра состоялась на стадионе "Лужники". Красно-белые одержали победу над "быками" по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится