РФС запретил "Крыльям Советов" и "Торпедо" регистрировать новых игроков

Палата РФС удовлетворила иски "Зенита" к "Крыльям Советов" (из-за невыплаты трансферной компенсации за Ивана Сергеева) и к "Торпедо" (из-за просрочки предоставления документов по трансферному договору). Клубы обязали выплатить долги и пени, запрет на регистрацию новых игроков применен в качестве обеспечительной меры.
Иван Сергеев перешел из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" в начале сентября 2024 года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро согласно интернет-порталу Transfermarkt.
По итогам прошедшего сезона московское "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице Первой лиги. "Крылья Советов" расположились на одиннадцатой строчке в РПЛ.