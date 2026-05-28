РФС запретил "Крыльям Советов" и "Торпедо" регистрировать новых игроков

РФС выпустил заявление по "Крыльям Советов" и "Торпедо".
Палата РФС удовлетворила иски "Зенита" к "Крыльям Советов" (из-за невыплаты трансферной компенсации за Ивана Сергеева) и к "Торпедо" (из-за просрочки предоставления документов по трансферному договору). Клубы обязали выплатить долги и пени, запрет на регистрацию новых игроков применен в качестве обеспечительной меры.

Иван Сергеев перешел из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" в начале сентября 2024 года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро согласно интернет-порталу Transfermarkt.

По итогам прошедшего сезона московское "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице Первой лиги. "Крылья Советов" расположились на одиннадцатой строчке в РПЛ.

