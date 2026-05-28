Булыкин - о "Спартаке": любой тренер может управлять этой командой

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин ответил, кто является лучшим тренером весны в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Булыкин заявил, что лучшим тренером весны в РПЛ является Сергей Семак.

"В "Спартаке" хорошие футболисты, но там не хватает только нападающего. Любой тренер может управлять этой командой.
Поэтому лучшим я назову Семака. Одним из лучших точно. Он снова стал с "Зенитом" чемпионом. Ждал своего шанса, настроил ребят и приложил руку к игре Соболева, который заиграл по весне", - сказал Булыкин Legalbet.

Главным тренером московского "Спартака" является Хуан Карлос Карседо. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Петербургский "Зенит" расположился на первой строчке с 68 баллами в своем активе.

