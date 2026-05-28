Титов - о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак": надо уметь прощать

- Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артёма — вернуться в родной клуб через 10 лет. Тут возникает ещё один вопрос: примут ли болельщики?
Переход из "Спартака" в "Зенит" не прощается. Как и в обратном направлении. Моё мнение: надо уметь прощать, - приводит слова Титова "Чемпионат".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента, он выступал за клуб с осени 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Дзюба был игроком московского "Спартака" с 2006 по 2015 год, также он выступал за "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", столичный "Локомотив" и турецкий "Адана Демирспор". В августе текущего года россиянину исполнится 38 лет.