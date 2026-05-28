Президент "Урала": скорее всего, Березуцкий покинет клуб

"Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет.Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Инициатива отставки исходит от Березуцкого? Да. От него", - сказал Иванов "Спорт-Экспрессу".
Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в декабре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
Ранее подопечные российского специалиста не смогли выйти в РПЛ, потерпев поражения от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах (0:1, 0:2).