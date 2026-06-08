Юран покинул "СКА-Хабаровск" через две недели после назначения в команду

Сергей Юран покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровск". Специалиста назначили 25 мая.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

"Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера "СКА-Хабаровск", в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.

Сергей Николаевич сам стал инициатором ухода.Попечительский совет "СКА-Хабаровск" отнёсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение её удовлетворить", — говорится в заявлении "СКА-Хабаровск".Ранее Сергей Юран уже тренировал хабаровскую команду. С октября 2020-го по февраль 2022 года хабаровчане провели под его руководством 54 официальных матча, в которых одержали 25 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.Новым главным тренером "СКА-Хабаровск" назначен Михаил Семёнов, который исполнял обязанности наставника команды в конце сезона 2025/2026.