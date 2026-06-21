Состав участников: "Арсенал" (Тула), "Велес" (Москва), "Волга" (Ульяновск), "Енисей" (Красноярск), "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Ленинградец" (Санкт-Петербург), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Пари НН" (Нижний Новгород), "Ротор" (Волгоград), "СКА-Хабаровск", "Сочи", "Спартак" (Кострома), "Текстильщик" (Иваново), "Торпедо" (Москва), "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Челябинск", "Шинник" (Ярославль).
Из Второй лиги повышение заработали петербургский "Ленинградец", ивановский "Текстильщик" и столичный "Велес". Из РПЛ вылетели нижегородский "Пари НН" и "Сочи".
По итогам прошедшего сезона Первой лиги победителем стала московская "Родина", набравшая 68 очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский "Факел" с 68 баллами в своем активе. Тройку замкнул екатеринбургский "Урал" (61 очко). Новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и песчанокопская "Чайка" вылетели из турнира.
Определились все участники Первой лиги сезона-2026/2027
Определились все клубы, которые будут участвовать в Первой лиге сезона-2026/2027.
Фото: Первая лига