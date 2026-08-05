Это произошло после дубля в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга", который завершился победой красно-белых со счетом 5:1.
Теперь на счету 24-летнего костариканца 29 голов в составе "Спартака". По этому показателю он вошел в топ-5 иностранных бомбардиров клуба, уступая лишь Зе Луишу (35), Робсону (41), Веллитону (61) и Квинси Промесу (115).
Угальде поднялся в топ-5 легионеров-бомбардиров "Спартака"
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поднялся в пятерку лучших легионеров-бомбардиров в истории московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"