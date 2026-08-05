Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
АхматЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Угальде поднялся в топ-5 легионеров-бомбардиров "Спартака"

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поднялся в пятерку лучших легионеров-бомбардиров в истории московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Это произошло после дубля в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга", который завершился победой красно-белых со счетом 5:1.

Теперь на счету 24-летнего костариканца 29 голов в составе "Спартака". По этому показателю он вошел в топ-5 иностранных бомбардиров клуба, уступая лишь Зе Луишу (35), Робсону (41), Веллитону (61) и Квинси Промесу (115).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится