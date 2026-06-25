"Сочи" объявил об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба "Сочи" рассказала об изменениях в тренерском штабе перед новым сезоном.

Фото: ФК "Сочи"

В клубе сообщили, что Игорь Осинькин останется главным тренером на сезон-2026/27. Вместе с ним продолжат работу Сергей Корниленко, Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили. В штабе произошли изменения: ушли тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску, их заменили Максим Фролкин и Рамиль Шарипов соответственно.



По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Сочи" занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 30 матчах. Клуб напрямую вылетел в Первую лигу.



Игорь Осинькин был назначен главным тренером команды в начале сентября 2025 года. В прошедшем сезоне под его руководством "барсы" провели 26 матчей, одержали 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений во всех турнирах.