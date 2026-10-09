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Московский клуб отправился в Санкт-Петербург на автобусе из-за отмены рейса

Московское "Торпедо" добирается на матч с "Ленинградцем" на клубном автобусе.
Фото: ФК "Торпедо"
Команда была вынуждена изменить планы из-за отмены авиарейса из "Шереметьево".

- В связи с отменой авиарейса из аэропорта "Шереметьево" команда отправилась в Санкт-Петербург на клубном автобусе, - говорится в сообщении "Торпедо".

Матч 13-го тура Первой лиги состоится 10 октября на "Рощино-Арене" и начнётся в 14:00 мск.

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