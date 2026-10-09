В домашней встрече 13-го тура туляки оказались сильнее костромского "Спартака" - 3:2. Ключевую роль в результате сыграл Тимур Мелекесцев, дважды поразивший ворота гостей. Ещё один гол хозяев записал на свой счёт Артём Бирюков.
Гости ответили точными ударами Амура Калмыкова с пенальти и Олега Никифоренко.
Теперь у туляков 16 баллов и девятое место в таблице. "Спартак" сохранил 24 очка и остался третьим.
"Арсенал" обыграл костромской "Спартак" в Первой лиге
"Арсенал" прервал неудачный отрезок победой и матче Первой лиги.
Фото: ФК "Арсенал" Тула