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"Арсенал" обыграл костромской "Спартак" в Первой лиге

"Арсенал" прервал неудачный отрезок победой и матче Первой лиги.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
В домашней встрече 13-го тура туляки оказались сильнее костромского "Спартака" - 3:2. Ключевую роль в результате сыграл Тимур Мелекесцев, дважды поразивший ворота гостей. Ещё один гол хозяев записал на свой счёт Артём Бирюков.

Гости ответили точными ударами Амура Калмыкова с пенальти и Олега Никифоренко.

Теперь у туляков 16 баллов и девятое место в таблице. "Спартак" сохранил 24 очка и остался третьим.

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