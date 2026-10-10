"Велес" победил "Урал", прилетев в Екатеринбург за 5 часов до матча

"Велес" одержал победу над "Уралом" в матче 13-го тура Первой лиги, несмотря на тяжелую дорогу в Екатеринбург.

Фото: ФК "Велес"

Победу московскому клубу принесли автогол игрока "Урала" и реализованный пенальти Артура Колоскова. За екатеринбургский клуб мяч забил защитник Сильвие Бегич."Велес" прилетел в Екатеринбург сегодня утром. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого команда провела в аэропорту около суток.Бегич, 66 - Тихий, 16 (аг), Колосков, 23 (пен).Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков (Морозов, 60), Карапузов (Харин, 46), Сунгатулин, Кайнов (Бондарев, 46), Ишков, Секулич, Фуррье (Боков, 60).Самок, Плиев, Колосков, Скворцов, Смирнов, Завезён, Никин (Меликов, 60), Шубин, Галкин, Корольков (Мурза, 61), Тарасенко (Гираев, 60).Плиев, 5, Шубин, 47, Ишков, 54, Корольков, 58, Бегич, 62.