Победу московскому клубу принесли автогол игрока "Урала" и реализованный пенальти Артура Колоскова. За екатеринбургский клуб мяч забил защитник Сильвие Бегич.
"Велес" прилетел в Екатеринбург сегодня утром. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого команда провела в аэропорту около суток.
Первая лига
13 тур
Голы: Бегич, 66 - Тихий, 16 (аг), Колосков, 23 (пен).
"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков (Морозов, 60), Карапузов (Харин, 46), Сунгатулин, Кайнов (Бондарев, 46), Ишков, Секулич, Фуррье (Боков, 60).
"Велес": Самок, Плиев, Колосков, Скворцов, Смирнов, Завезён, Никин (Меликов, 60), Шубин, Галкин, Корольков (Мурза, 61), Тарасенко (Гираев, 60).
Предупреждения: Плиев, 5, Шубин, 47, Ишков, 54, Корольков, 58, Бегич, 62.
"Велес" победил "Урал", прилетев в Екатеринбург за 5 часов до матча
"Велес" одержал победу над "Уралом" в матче 13-го тура Первой лиги, несмотря на тяжелую дорогу в Екатеринбург.
Фото: ФК "Велес"