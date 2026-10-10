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"Велес" победил "Урал", прилетев в Екатеринбург за 5 часов до матча

"Велес" одержал победу над "Уралом" в матче 13-го тура Первой лиги, несмотря на тяжелую дорогу в Екатеринбург.
Фото: ФК "Велес"
Победу московскому клубу принесли автогол игрока "Урала" и реализованный пенальти Артура Колоскова. За екатеринбургский клуб мяч забил защитник Сильвие Бегич.

"Велес" прилетел в Екатеринбург сегодня утром. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого команда провела в аэропорту около суток.

Первая лига

13 тур

Голы: Бегич, 66 - Тихий, 16 (аг), Колосков, 23 (пен).

"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Коротков (Морозов, 60), Карапузов (Харин, 46), Сунгатулин, Кайнов (Бондарев, 46), Ишков, Секулич, Фуррье (Боков, 60).

"Велес": Самок, Плиев, Колосков, Скворцов, Смирнов, Завезён, Никин (Меликов, 60), Шубин, Галкин, Корольков (Мурза, 61), Тарасенко (Гираев, 60).

Предупреждения: Плиев, 5, Шубин, 47, Ишков, 54, Корольков, 58, Бегич, 62.

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