Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику"
"Атлетик" обыграл "Севилью" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
19-й тур
"Атлетик" - "Севилья" - 2:0
Голы: Иньяки Уильямс, 23 (1:0). Иньяки Уильямс, 84 (2:0).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Баленсиага, 86).
"Севилья": Вацлик, Кьер (Хиль, 87), Эскудеро (Промес, 70), Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Эль-Хаддади, 79), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва.
Предупреждения: Меса, 26. Эскудеро, 28. Дани Гарсия, 64. Икер Муниаин, 76. Эррерин, 81. Иньиго Мартинес, 90. Гнаньон, 90+3.
Чемпионат Испании
19-й тур
"Атлетик" - "Севилья" - 2:0
Голы: Иньяки Уильямс, 23 (1:0). Иньяки Уильямс, 84 (2:0).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Баленсиага, 86).
"Севилья": Вацлик, Кьер (Хиль, 87), Эскудеро (Промес, 70), Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Эль-Хаддади, 79), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва.
Предупреждения: Меса, 26. Эскудеро, 28. Дани Гарсия, 64. Икер Муниаин, 76. Эррерин, 81. Иньиго Мартинес, 90. Гнаньон, 90+3.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.