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"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику"

"Атлетик" обыграл "Севилью" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

19-й тур

"Атлетик" - "Севилья" - 2:0

Голы: Иньяки Уильямс, 23 (1:0). Иньяки Уильямс, 84 (2:0).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Баленсиага, 86).

"Севилья": Вацлик, Кьер (Хиль, 87), Эскудеро (Промес, 70), Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Эль-Хаддади, 79), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва.

Предупреждения: Меса, 26. Эскудеро, 28. Дани Гарсия, 64. Икер Муниаин, 76. Эррерин, 81. Иньиго Мартинес, 90. Гнаньон, 90+3.
Теги: Атлетик Севилья Ла Лига
Сегодня, 21:26
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#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и как Головин сыграл?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Steed,
Посмотри момент со вторым голом Атлетика)) говномес только вышел на поле и как ватный кусок дерьма за игроком даже не побежал который гол забил)) joy joy бесполезный кусок дерьма
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Steed   (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Шо, и Промес не помог? smile Нулячий свинонигга laughing
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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