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Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

И хотя француз понимает риск остаться вне состава из-за дополнительной конкуренции, Гризманн считает, что "Барселоне" нужно задуматься о будущем. В следующем году Лионелю Месси и Луису Суаресу исполнится 33 года.

Отмечается, что у Гризманна хорошие взаимоотношения с бразильским форвардом, также у них много общих друзей.

Гризманн рассматривает свое будущее в "Барселоне" в долгосрочной перспективе и считает, что возвращение Неймара пойдет на пользу не только клубу, но и ему самому.

Sport24.ru


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Теги: Гризманн Барселона Ла Лига Неймар ПСЖ Лига 1
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