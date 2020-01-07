Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выступил за возвращение в клуб форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.И хотя француз понимает риск остаться вне состава из-за дополнительной конкуренции, Гризманн считает, что "Барселоне" нужно задуматься о будущем. В следующем году Лионелю Месси и Луису Суаресу исполнится 33 года.Отмечается, что у Гризманна хорошие взаимоотношения с бразильским форвардом, также у них много общих друзей.Гризманн рассматривает свое будущее в "Барселоне" в долгосрочной перспективе и считает, что возвращение Неймара пойдет на пользу не только клубу, но и ему самому.