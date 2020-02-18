Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в США.
Фото: © REUTERS
Как сообщает Radio Continental, футболиста хочет подписать "Лос-Анджелес Гэлакси". Американский клуб планирует воспользоваться тем, что у Месси есть право покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.

Представители "Лос-Анджелеса" уже провели переговоры с отцом футболиста.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством каталонского клуба. В частности, он поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

В нынешнем сезоне Месси забил 14 голов в 19 матчах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Месси Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Ла Лига Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Холанд рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Неймар: трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор
Первый открытый футболист-гей посмертно войдет в Зал славы 1
Врачи тульского "Арсенала" оказали помощь пассажиру на борту самолета
"Газпром" выделил на поддержку "Томи" 660 миллионов рублей 3
Ещенко: Соболева зовем Соболь. Потом, может, будем называть Длина 1
Ещенко - о Смолове: красавчик! сыграет с "Барселоной", Месси повозит или тот его 4
Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения
Конов - о Шатове: "Зенит" хотел предложить контракт с падением зарплаты в 3-4 раза и с согласием на аренду в "Сочи" 2
Ткаченко: мнение Смолова о происходящем в "Локо" не отличается от большинства футболистов команды
"Прет как танк". Дзюба высказался о Бузовой 2
"Для меня это не поражение". Клопп - о матче с "Атлетико"
Холанд - первый игрок, забивший в одном сезоне Лиги чемпионов за разные команды
"Зенит" не будет продлевать контракт с Шатовым 8
Холанд продолжает доминировать и уничтожать. Новая схема не помогла «ПСЖ», а скорее наоборот
"В Испании зарабатывает тоже неплохие деньги". Стали известны подробности перехода Смолова в "Сельту" 5
"Ротор" заключит контракт с голкипером ростовского СКА
Диего Симеоне - гений. Его "Атлетико" показал безупречный футбол против "Ливерпуля" 1
"Атлетико" с минимальным счетом обыграл "Ливерпуль" 2
"Боруссия" благодаря дублю Холанда обыграла "ПСЖ" 5
Кьеллини в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом"
Дзюба - о своей популярности: понимаю, что в любой момент это может закончиться 4
Лодыгин: спасибо "Арсеналу" за возможность вернуться в Россию
Быстров принял двух обнимающихся хоккеистов за геев 3
Дзюба: Россия - моя страна, которую я очень люблю и буду любить
Брат Погба сообщил, что игрок хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
"Не рассчитываю на него в этом сезоне". Моуринью - о травме Сона
"Неприязнь". Дзюба рассказал о своем отношении к Карпину (видео) 15
"Боруссия" - "ПСЖ": Витсель, Неймар и Мбаппе сыграют с первых минут
Все новости