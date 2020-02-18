Как сообщает Radio Continental, футболиста хочет подписать "Лос-Анджелес Гэлакси". Американский клуб планирует воспользоваться тем, что у Месси есть право покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.
Представители "Лос-Анджелеса" уже провели переговоры с отцом футболиста.
Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством каталонского клуба. В частности, он поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.
В нынешнем сезоне Месси забил 14 голов в 19 матчах.
Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в США.
Фото: © REUTERS
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