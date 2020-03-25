"Барселона" не может продать Коутиньо. Игроку придётся снова уйти в аренду

"Барселона" не определилась с будущим полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую "Баварию".

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По информации Marca, у руководства "Барселоны" есть предложения по Коутиньо сразу от нескольких клубов, но никто из претендентов на бразильца на хочет платить за игрока 80 миллионов евро - минимальную сумму, за которую каталонцы готовы расстаться с полузащитником.



Сообщается, что летом 27-летний Коутиньо снова уйдёт в аренду в другой клуб.



Ранее стало известно, что "Бавария" не планирует выкупать трансфер Филиппе Коутиньо, несмотря на то, что в арендном договоре, истекающем в июне, прописана опция выкупа за 120 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 Филиппе Коутиньо записал на свой счёт 9 голов и 8 результативных передач в 32-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.