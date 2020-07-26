Бартомеу: "Барселона" - фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу назвал "Барселону" фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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"Мы является фаворитом любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов. Сейчас хороший момент для того, чтобы вновь показать всем, что команда умеет играть в футбол", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Наполи". В первой игре клубы сыграли вничью со счетом 1:1.



"Барселона" в минувшем сезоне чемпионата Испании заняла второе место в турнирной таблице, набрав 82 очка. Чемпионом с 87 баллами стал мадридский "Реал".