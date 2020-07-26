"Конечно, я разочарован игрой Азара. Он не играет за "Реал" так, как играл в "Челси". Эден на протяжении длительного времени был травмирован, он не адаптировался. Я всегда считал его великим игроком, но футболка "Реала" давит на Азара, поэтому он провалился", - передаёт слова Капелло Marca
Также специалист отметил, что в следующем сезоне Азар наверняка будет действовать лучше.
В нынешнем сезоне Азар 14 раз выходил в стартовом составе и дважды появлялся со скамейки запасных, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи, что помогло "Реалу" завоевать чемпионский титул впервые с сезона 16/17.
Капелло: Азар провалился в "Реале"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло ответил на вопрос об игре вингера "сливочных" и сборной Бельгии Эдена Азара.
Фото: Getty Images
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