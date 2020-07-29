Официально: в "Севилье" обнаружен коронавирус за 8 дней до матча Лиги Европы

"Севилья" на своем сайте сообщила, что после тестов на коронавирус, проведенных в прошлое воскресенье, один из результатов оказался положительным.

Фото: FootballNews.com.ua

Игрок изолирован дома. Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно.



Клуб успел провести еще два тестирования игроков и персонала. Первый не показал положительных результатов. Итоги вторых тестов, которые были проведены сегодня, будут известны утром в четверг.



"Севилья" планирует вернуться к тренировкам во второй половине дня 30 июля, когда все результаты второго теста будут отрицательными.