Месси трогательно отреагировал на завершение карьеры Касильяса

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал решение голкипера " Реала " Икера Касильяса завершить карьеру.

Фото: A Bola

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год. После этого он продолжил карьеру в "Порту". Икер пять раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.



"Касильяс завершает карьеру, но он уже давно вписал своё имя в историю мирового футбола. Он не только был эталоном в Примере, но ещё и выиграл множество трофеев на международном уровне.



Икер, ты - потрясающий вратарь. Против тебя всегда было очень сложно играть. Оглядываясь в прошлое, могу сказать, что наше противостояние было прекрасным. Мы мотивировали друг друга играть выше своих возможностей", - приводит слова Месси AS.