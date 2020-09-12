По информации источника, сумма трансфера может составить около 10 млн евро + 2 млн бонусами. Контракт защитника с "Севильей" будет рассчитан на четыре года.
Летом 2019 года Акунья был близок к переходу в "Зенит", но клубы не договорились о трансфере, поскольку португальцы оценивали аргентинца в 20 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Акунья принял участие в 24-х матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Marca
Маркос Акунья, которым интересовался "Зенит", может перейти в "Севилью"
"Севилья" может приобрести защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью.
Фото: ФК "Спортинг"
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