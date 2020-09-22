Сообщается, что клубы полностью согласовали условия перехода.
Изначально Суарес хотел перейти в "Ювентус", но из-за невозможности вовремя оформить документы продолжит карьеру в "Атлетико".
Суарес перешёл в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 81 млн евро. За шесть лет в клубе форвард провёл 283 матча, забил 198 голов и отдал 109 голевых передач.
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
"Барселона" и "Атлетико" согласовали трансфер Луиса Суареса
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико" в ближайшее время.
Фото: globallookpress.com
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