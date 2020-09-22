"Барселона" и "Атлетико" согласовали трансфер Луиса Суареса

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико" в ближайшее время.
Фото: globallookpress.com
Сообщается, что клубы полностью согласовали условия перехода.

Изначально Суарес хотел перейти в "Ювентус", но из-за невозможности вовремя оформить документы продолжит карьеру в "Атлетико".

Суарес перешёл в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 81 млн евро. За шесть лет в клубе форвард провёл 283 матча, забил 198 голов и отдал 109 голевых передач.

Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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Теги: Суарес Барселона Атлетико Ла Лига Трансферы
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