Суарес заболел коронавирусом, он рискует пропустить матч с "Барселоной"

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес сдал положительный тест на COVID-19.

Фото: ФК "Атлетико"

Уругвайцу предстоит повторное тестирование, но с высокой долей вероятности форвард пропустит ближайшие матчи.



Таким образом, Суарес рискует пропустить матч с "Барселоной", который запланирован на 21 ноября. Напомним, что 33-летний футболист выступал за каталонский клуб с 2014 по 2020 год.



Источник: пресс-служба Федерации футбола Уругвая