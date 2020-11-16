Уругвайцу предстоит повторное тестирование, но с высокой долей вероятности форвард пропустит ближайшие матчи.
Таким образом, Суарес рискует пропустить матч с "Барселоной", который запланирован на 21 ноября. Напомним, что 33-летний футболист выступал за каталонский клуб с 2014 по 2020 год.
Источник: пресс-служба Федерации футбола Уругвая
Суарес заболел коронавирусом, он рискует пропустить матч с "Барселоной"
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Атлетико"
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