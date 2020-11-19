Ракитич: Месси – номер один. В нем 100% футбола

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился мнением о нападающем "Барселоны" и бывшем партнере по команде Лионеле Месси.

Фото: ФК "Барселона"

"В нем сто процентов футбола. Неважно, кто вы, вам просто надо следить за игрой этого парня и наслаждаться.



Он на другом уровне относительно остальных. При всем уважении к другим великим футболистам, есть только один лучший – это Месси, он номер один", - сказал Ракитич.



Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Всю свою карьеру аргентинец провел в "Барселоне". На счету нападающего в каталонском клубе 741 матч, в которых он забил 640 голов и сделал 282 голевые передачи.



Источник: официальный сайт ФИФА