Ибрагимович - о Месси: первые три пенальти бью я, потом один отдаю ему

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович дал интервью, в котором ответил на вопрос, кто бьет пенальти в команде мечты шведа — он или Лионель Месси.

Фото: ФК "Барселона"

"Пенальти бью я, сто процентов, ведь я капитан этой команды и мне решать, кто подходит к "точке". Первые три бью я, потом один отдаю ему, следующие три — я, один отдаю ему", — приводит слова Златана пресс-служба УЕФА.



Напомним, что Ибрагимович и Месси вместе играли в "Барселоне" в период с 2009 по 2011 год.



Источник: официальный сайт УЕФА