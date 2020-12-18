"Пенальти бью я, сто процентов, ведь я капитан этой команды и мне решать, кто подходит к "точке". Первые три бью я, потом один отдаю ему, следующие три — я, один отдаю ему", — приводит слова Златана пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Ибрагимович и Месси вместе играли в "Барселоне" в период с 2009 по 2011 год.
Источник: официальный сайт УЕФА
Ибрагимович - о Месси: первые три пенальти бью я, потом один отдаю ему
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал интервью, в котором ответил на вопрос, кто бьет пенальти в команде мечты шведа — он или Лионель Месси.
Фото: ФК "Барселона"
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