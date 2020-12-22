Касильяс стал помощником генерального менеджера "Реала", сообщает пресс-служба клуба.
Легендарный вратарь защищал цвета "Реала" с 1998 по 2015 год.
Из "Реала" Касильяс перешел "Порту" свободным агентом. Вратарь выступал за португальский клуб до февраля 2020 года, затем завершил профессиональную карьеру.
Касильяс вернулся в "Реал"
Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс получил должность в мадридском клубе.
Фото: Sportbox
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