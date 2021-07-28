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Наставник "Барселоны" отказался от трансферов Ромеро и Санчеша

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отказался от идеи приобретения полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.
Фото: Getty Images
По версии, нидерландский специалист не считает, что оба футболиста смогут усилить состав испанского клуба, поэтому заблокировал сделки.

23-летний Санчеш является игроком "Лилля", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. Сам футболист сыграл в 29 матчах, в которых забил гол и отдал четыре голевые передачи.

23-летний Ромеро, выступающий за "Аталанту", провел в минувшем сезоне 42 матча, забив три гола и отдав пять голевых передач.

Источник: AS.

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Теги: Барселона Лилль Аталанта Санчеш Ромеро Куман Ла Лига Серия А Лига 1 Зарубежные трансферы
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