По версии, нидерландский специалист не считает, что оба футболиста смогут усилить состав испанского клуба, поэтому заблокировал сделки.
23-летний Санчеш является игроком "Лилля", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. Сам футболист сыграл в 29 матчах, в которых забил гол и отдал четыре голевые передачи.
23-летний Ромеро, выступающий за "Аталанту", провел в минувшем сезоне 42 матча, забив три гола и отдав пять голевых передач.
Источник: AS.
Наставник "Барселоны" отказался от трансферов Ромеро и Санчеша
Наставник "Барселоны" Рональд Куман отказался от идеи приобретения полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!