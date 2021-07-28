Наставник "Барселоны" отказался от трансферов Ромеро и Санчеша

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отказался от идеи приобретения полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша и защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.

Фото: Getty Images

По версии, нидерландский специалист не считает, что оба футболиста смогут усилить состав испанского клуба, поэтому заблокировал сделки.



23-летний Санчеш является игроком "Лилля", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. Сам футболист сыграл в 29 матчах, в которых забил гол и отдал четыре голевые передачи.



23-летний Ромеро, выступающий за "Аталанту", провел в минувшем сезоне 42 матча, забив три гола и отдав пять голевых передач.



Источник: AS.