Дани Алвес: Миссия Хави - моя миссия. Я был готов играть за "Барселону" бесплатно

Бразильский защитник Дани Алвес, который вернулся в "Барселону", поделился эмоциями от подписания контракта с каталонцами.

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"Это мечта! Я хотел оказаться в "Барселоне". Я был готов играть бесплатно, что угодно. Миссия Хави - моя миссия. Мы должны снова объединиться, чтобы преобразить клуб", - цитирует Алвеса журналист Фабрицио Романо.



Напомним, Дани Алвес покинул "Барселону" в 2016-м году, перебравшись в "Ювентус" на правах свободного агента. После этого бразилец выступал за "ПСЖ" и "Сан-Паулу" до сентября 2021, когда снова оказался свободным агентом.



Спустя два месяца 38-летний защитник подписал контракт с "Барселоной". Сообщалось, что у него будет самая маленькая зарплата в клубе.