Бельерин: футболисты должны платить больше всех налогов, помогать обществу. Мы в очень привилегированном положении

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин высказался о зарплатах футболистов.

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- Футболисты – люди, которые должны платить больше всех налогов. С моими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом, где случаются очень опасные ситуации. Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества, - приводит мнение Бельерина Ara.



27-летний испанец Эктор Бельерин является воспитанником "Барселоны". Большую часть карьеры футболист провел в лондонском "Арсенале", где смог завоевать 3 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии. Из-за своих постоянных травм защитник потерял место в стартовом составе англичан и перешел в аренду в испанский "Бетис". Летом контракт Бельерина с "Арсеналом" истек и испанец перешел в "Барселону", подписав соглашение до июня 2023 года. В нынешнем сезоне Эктор провел за каталонский клуб 5 матчей во всех соревнованиях. Рыночная стоимость Бельерина, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.



"Барселона" в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги после 15 сыгранных туров набрала 38 баллов. Команда Хави возглавляет таблицу национального первенства.