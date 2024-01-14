Экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду, выступающий в клубе "Аль-Наср", присутствует на финальном матче Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной", который проходит в Саудовской Аравии - сообщает Footmercato.
После первого тайма "Реал" ведет со счетом 3:1. Хет-трик на счету вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.
В текущем чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду принял участие в 18-ти матчах в составе "Аль-Насра", забил 20 мячей и записал на свой счет 9 голевых передач.
Footmercato: Криштиану Роналду посетил финал Суперкубка Испании "Реал" - "Барселона"
Лучший бомбардир в истории мадридского "Реала" Криштиану Роналду присутствует на эль-класико в финале Суперкубка Испании.
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