"Хорошо, что Захарян забил, но один гол за полгода… Его вызывают в сборную, чтобы он сменил обстановку, пришел в себя. Его карьера пока не складывается в лучшую сторону, в клубе он выходит на замену, где?то проскакивает в основу. К большому сожалению, это не игрок национальной команды", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
В матче 29-го тура против "Кадиса" Арсен Захарян забил второй гол своей команды на 68-й минуте матча, этот забитый мяч стал первым для полузащитника в испанском клубе. "Реал Сосьедад" одержал победу со счетом 2:0. После 29-ти сыгранных туров команда российского игрока занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В текущем сезоне Арсен принял участие в 31-м матче и записал на свой счет один забитый гол и одну результативную передачу. Захарян вызван в сборную России на мартовские сборы, национальная команда сыграет 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе московского "Динамо".
Масалитин - о Захаряне: его карьера пока не складывается в лучшую сторону, это не игрок сборной России
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
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