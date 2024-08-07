"Арсен в среду поедет домой в Сан-Себастьян. Его выписали из больницы", - приводит слова Голубина "Матч ТВ".
Ранее полузащитник сборной России получил травму лодыжки. Захарян был прооперирован в Барселоне. Ориентировочные сроки восстановления 21-летнего футболиста не сообщаются.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В своем дебютном сезоне в Испании принял участие в 40-ка матчах, из которых 29 - в Ла Лиге. На счету россиянина 1 гол и 2 голевые передачи.
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян был выписан из больницы
Представитель хавбека "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии своего клиента.
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