"У Арсена все хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с "Эспаньолом", - цитирует Голубина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах из-за нескольких повреждений всего 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.
В 1 туре Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Валенсией" - 1:1. Арсен Захарян попал в заявку на этот матч, однако на поле не появился.
Агент Захаряна рассказал о состоянии здоровья полузащитника
Фото: Global Look Press