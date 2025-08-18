Матчи Скрыть

Агент Захаряна рассказал о состоянии здоровья полузащитника

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: Global Look Press
"У Арсена все хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с "Эспаньолом", - цитирует Голубина "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах из-за нескольких повреждений всего 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу.

В 1 туре Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Валенсией" - 1:1. Арсен Захарян попал в заявку на этот матч, однако на поле не появился.

