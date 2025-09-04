Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

В "Реале Сосьедад" отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате прокомментировал невызов Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: GETTY IMAGES
"То, что Арсен не поехал в сборную России, не было решением клуба. Но Карпина можно понять, он не вызвал его, так как у Арсена пока нет сыгранных минут в матчах", - цитирует Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Арсен Захарян ни разу не вышел на поле в составе испанского "Реала Сосьедад". В прошлом сезоне российский полузащитник провел за команду 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Захарян в сезоне-2024/2025 дважды получал серьезные повреждения и не попадал в заявку испанского клуба.

Сегодня, 4 сентября, сборная России проведет домашнюю товарищескую встречу с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Катаром.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится