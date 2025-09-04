В "Реале Сосьедад" отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

"То, что Арсен не поехал в сборную России, не было решением клуба. Но Карпина можно понять, он не вызвал его, так как у Арсена пока нет сыгранных минут в матчах", - цитирует Мундуате Sport24.
В текущем сезоне Арсен Захарян ни разу не вышел на поле в составе испанского "Реала Сосьедад". В прошлом сезоне российский полузащитник провел за команду 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Захарян в сезоне-2024/2025 дважды получал серьезные повреждения и не попадал в заявку испанского клуба.
Сегодня, 4 сентября, сборная России проведет домашнюю товарищескую встречу с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Катаром.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате прокомментировал невызов Арсена Захаряна в сборную России.
