Представитель Захаряна рассказал о будущем игрока после увольнения главного тренера

"Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чем сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты - актив клуба. Если тренер приходит, что - всю команду менять? Пока это беспредметный разговор", - сказал Голубин.
Напомним, ранее сегодня, 14 декабря, стало известно об увольнении главного тренера "Реала Сосьедад" Серхио Франсиско, который возглавлял команду с июля нынешнего года.
Российский полузащитник Арсен Захарян защищает цвета сан-себастьянцев с лета 2023 года. В текущем сезоне 22-летний воспитанник московского "Динамо" принял участие в 10 матчах чемпионата и 2 играх Кубка Испании, в которых провел на поле суммарно 378 минут и записал на свой счет один забитый гол.
Источник: "РИА Новости"