Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Сандерленд
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Представитель Захаряна рассказал о будущем игрока после увольнения главного тренера

Представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чем сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты - актив клуба. Если тренер приходит, что - всю команду менять? Пока это беспредметный разговор", - сказал Голубин.

Напомним, ранее сегодня, 14 декабря, стало известно об увольнении главного тренера "Реала Сосьедад" Серхио Франсиско, который возглавлял команду с июля нынешнего года.

Российский полузащитник Арсен Захарян защищает цвета сан-себастьянцев с лета 2023 года. В текущем сезоне 22-летний воспитанник московского "Динамо" принял участие в 10 матчах чемпионата и 2 играх Кубка Испании, в которых провел на поле суммарно 378 минут и записал на свой счет один забитый гол.

Источник: "РИА Новости"

