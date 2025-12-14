"Пока новостей нет, ничего не сделаешь. Мы сами ждем. Ведутся переговоры, пока больше ничего не могу сказать", - цитирует Черышева "Чемпионат".
Греческий клуб "Паниониос" стал последним на данный момент в игровой карьере Дениса Черышева. Бывший футболист сборной России находится без команды с июля нынешнего года.
Черышев является воспитанником мадридского "Реала". За свою карьеру крайний нападающий выступал за "Валенсию", "Севилью", "Вильярреал" и "Венецию". 26 декабря вингеру исполнится 35 лет.
"Ведутся переговоры". Отец Черышева - о будущем экс-игрока сборной России
Дмитрий Черышев, отец воспитанника "Реала" Дениса Черышева, рассказал о продолжении игровой карьеры сына.
Фото: телеграм-канал сборной России