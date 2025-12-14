Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Интер1 тайм
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
1 - 2 1 2
Майнц2 тайм
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
Осер
3 - 4 3 4
Лилль2 тайм
Ланс
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм
Марсель
22:45
МонакоНе начат

"Ведутся переговоры". Отец Черышева - о будущем экс-игрока сборной России

Дмитрий Черышев, отец воспитанника "Реала" Дениса Черышева, рассказал о продолжении игровой карьеры сына.
Фото: телеграм-канал сборной России
"Пока новостей нет, ничего не сделаешь. Мы сами ждем. Ведутся переговоры, пока больше ничего не могу сказать", - цитирует Черышева "Чемпионат".

Греческий клуб "Паниониос" стал последним на данный момент в игровой карьере Дениса Черышева. Бывший футболист сборной России находится без команды с июля нынешнего года.

Черышев является воспитанником мадридского "Реала". За свою карьеру крайний нападающий выступал за "Валенсию", "Севилью", "Вильярреал" и "Венецию". 26 декабря вингеру исполнится 35 лет.

