"Клуб и Арсен не имеют никакого отношения к решению о невключении Захаряна в окончательный список сборной. Это вопрос к Карпину", - сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба.
В составе сборной России Арсен Захарян провел 8 матчей, дебютировав 1 сентября 2021 года в игре против Хорватии.
С лета 2023 года футболист выступает за "Реал Сосьедад". В текущем сезоне полузащитник провел за испанскую команду 2 матча, не отметившись результативными действиями. Всего за "Реал Сосьедад" Захарян сыграл 46 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
В октябре Сборная России проведет два товарищеских матча: 10 числа против Ирана и 14-го с Боливией.
В "Реале Сосьедад" прокомментировали непопадание Захаряна в итоговый список сборной России
В пресс-службе "Реала Сосьедад" высказалась о непопадании Арсена Захаряна в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи.
Фото: сборная России