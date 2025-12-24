Мбаппе и Ямаль вошли в список претендентов на награду Ла Лиги

В шорт-лист вошли пять представителей разных клубов, проявивших себя в последнем месяце года.
В числе номинантов оказался нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Француз провел на поле 270 минут, отметился двумя забитыми мячами, показал точность передач 84,3% и выиграл 12 единоборств.
Также на приз претендует вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. За аналогичное игровое время он забил два гола, продемонстрировал точность пасов 84,8% и стал лучшим среди номинантов по количеству выигранных единоборств - 34.
В список вошел и голкипер "Сельты" Ионуц Раду. Румынский вратарь отыграл все три декабрьских матча без пропущенных мячей, проведя на поле 270 минут, при точности передач 57,7%.
Победитель голосования будет объявлен Ла Лигой в ближайшее время.
Фото: ФК "Реал"