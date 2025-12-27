Об этом сообщает Cadena Ser. По сведениям источника, существует вероятность, что Вини не продлит с "Реалом" контракт, истекающий 30 июня 2027 года.
В таком случае сливочные попытаются продать вингера летом 2026 года и не сделают этого дешевле, чем за 100 млн евро. Вырученные средства "Реал" может потратить на подписание Витиньи. В контракте португальского хавбека "ПСЖ" как раз есть пункт об отступных в размере 100 млн евро.
В текущем сезоне Винисиус провел за "Реал" 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 млн евро.
В активе Витиньи — 23 игры, 5 голов и 8 ассистов за "ПСЖ" на данный момент. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 110 млн евро.
Продажа Винисиуса может помочь "Реалу" подписать лидера "ПСЖ"
