Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Продажа Винисиуса может помочь "Реалу" подписать лидера "ПСЖ"

В случае продажи бразильского нападающего Винисиуса Жуниора мадридский "Реал" попытается подписать португальского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витинью.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Cadena Ser. По сведениям источника, существует вероятность, что Вини не продлит с "Реалом" контракт, истекающий 30 июня 2027 года.

В таком случае сливочные попытаются продать вингера летом 2026 года и не сделают этого дешевле, чем за 100 млн евро. Вырученные средства "Реал" может потратить на подписание Витиньи. В контракте португальского хавбека "ПСЖ" как раз есть пункт об отступных в размере 100 млн евро.

В текущем сезоне Винисиус провел за "Реал" 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 млн евро.

В активе Витиньи — 23 игры, 5 голов и 8 ассистов за "ПСЖ" на данный момент. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 110 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится