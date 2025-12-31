"Реал" надеется на возвращение Мбаппе к финалу Суперкубка Испании

Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе всё ещё может принять участие в финале Суперкубка Испании, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Француз продолжает восстановление после травмы колена, и окончательное решение по его участию будет зависеть от сроков реабилитации.



Ранее сообщалось, что у Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена. Из-за повреждения форвард выбыл минимум на три недели.



Как сообщает инсайдер Аранча Родригес, участие француза в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетико", запланированном на 8 января, также находится под большим вопросом. Вероятнее всего, тренерский штаб не станет рисковать здоровьем игрока.



При этом вариант с возвращением Мбаппе к финалу турнира полностью не исключён. По информации журналиста Альберто Перейро, существует вероятность, что нападающий сможет сыграть 11 января, если "Реал" сумеет пробиться в финал, где его соперником станет "Барселона" или "Атлетик".