Мостовой назвал следующего обладателя "Золотого мяча"

По мнению бывшего футболиста, именно французский нападающий является главным кандидатом на завоевание "Золотого мяча" в ближайшем будущем.
- Мбаппе – следующий однозначный претендент. Так, как он забивает и так, как он играет, – если не будет травмы, он обязательно выиграет в 2026-м, - цитирует Мостового "Советский спорт"
В 2025 году Килиан Мбаппе продемонстрировал впечатляющую результативность. Нападающий записал на свой счёт 66 забитых мячей за "Реал" и сборную Франции: 59 голов в составе мадридского клуба и ещё 7 - за национальную команду.
