Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Накануне "сливочные" объявили о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо, после чего команду возглавил Альваро Арбелоа. При этом в клубе не исключают, что летом может быть принято решение о назначении нового главного тренера.
По информации источника, Клопп входит в число специалистов, которых "Реал" готов рассматривать в случае смены наставника. Несмотря на действующий долгосрочный контракт и приверженность проекту Red Bull, возможность работы в мадридском клубе считается для немецкого тренера привлекательной.
Отмечается, что при серьёзном интересе со стороны "Реала" Клопп готов внимательно изучить такое предложение.
Стало известно, как Клопп относится к идее возглавить "Реал" - источник
"Реал" рассматривает различные варианты на тренерском рынке на перспективу, и одним из потенциальных кандидатов может стать Юрген Клопп.
Фото: ФК "Ливерпуль"