Клубное телевидение "Реала" резко высказалось о матче с "Альбасете"

Клубное телевидение "Реала" жёстко отреагировало на поражение команды от "Альбасете" в матче 1/8 финала Кубка Испании.
В эфире было отмечено, что игра мадридского клуба не соответствовала статусу и ожиданиям, а сам результат нанёс серьёзный репутационный удар. На "Реал ТВ" подчеркнули, что ответственность за произошедшее не должна возлагаться на главного тренера Альваро Арбелоа, для которого этот матч стал дебютным у руля команды.

По мнению представителей клубного канала, встреча с "Альбасете" должна стать отправной точкой для изменений, особенно с учётом того, что за короткий промежуток времени команда лишилась двух трофеев.

- Сейчас это должно измениться, - приводит Football Espana слова представителей клубного телевидения мадридского клуба.

Напомним, поражение от "Альбасете" стало первым матчем "Реала" под руководством Альваро Арбелоа.

