Полузащитник заплатит 6 млн евро, чтобы уйти из "Барселоны" - источник

Полузащитник "Барселоны" Педро Фернандес, вероятно, покинет каталонский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок хочет сменить команду из-за жёсткой конкуренции в группе атакующих футболистов.



По данным источника, досрочное расторжение контракта обойдётся футболисту в 6 миллионов евро. Также отмечается, что главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик разочарован возможным уходом молодого таланта.



Фернандес - воспитанник академии "Барселоны", за первую команду он сыграл пять матчей и сделал одну голевую передачу.