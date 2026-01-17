Полузащитник заплатит 6 млн евро, чтобы уйти из "Барселоны" - источник

Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок хочет сменить команду из-за жёсткой конкуренции в группе атакующих футболистов.
По данным источника, досрочное расторжение контракта обойдётся футболисту в 6 миллионов евро. Также отмечается, что главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик разочарован возможным уходом молодого таланта.
Фернандес - воспитанник академии "Барселоны", за первую команду он сыграл пять матчей и сделал одну голевую передачу.
