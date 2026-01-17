Матчи Скрыть

Полузащитник заплатит 6 млн евро, чтобы уйти из "Барселоны" - источник

Полузащитник "Барселоны" Педро Фернандес, вероятно, покинет каталонский клуб уже в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sport.es, 18-летний игрок хочет сменить команду из-за жёсткой конкуренции в группе атакующих футболистов.

По данным источника, досрочное расторжение контракта обойдётся футболисту в 6 миллионов евро. Также отмечается, что главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик разочарован возможным уходом молодого таланта.

Фернандес - воспитанник академии "Барселоны", за первую команду он сыграл пять матчей и сделал одну голевую передачу.

