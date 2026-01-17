Экс-наставник "Барселоны" может возглавить "Реал" - источник

Луис Энрике может задуматься о смене клуба в ближайшем будущем.

Фото: Getty Images

По данным Topskills Sports, нынешний тренер "ПСЖ" рассматривает вариант с работой в мадридском "Реале" - возможный переход связывают с летом 2026 года. Источник утверждает, что испанец готов принять новый проект, но только при расширенных полномочиях. Речь идёт о полном контроле над составом, трансферной политикой и ключевыми спортивными решениями.



Также отмечается, что Энрике не скрывает интереса к возвращению в Ла Лигу и всерьёз допускает работу в Испании.



Напомним, ранее специалист уже работал в чемпионате Испании: с 2014 по 2017 год он возглавлял "Барселону".

Реал