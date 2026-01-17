Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
16:00
ЧелябинскНе начат

Marca: "Реал" хочет приобрести игрока "ПСЖ"

"Реал" рассматривает вариант с усилением обороны за счёт игрока "ПСЖ" Вильяма Пачо.
Фото: Getty Images
Как сообщает Marca, мадридский клуб может попытаться подписать 24-летнего защитника сборной Эквадора в летнее трансферное окно.

По данным источника, возможный переход напрямую связан с будущим Альваро Арбелоа. Если специалист сохранит пост главного тренера "Реала" на следующий сезон, он будет настаивать на приглашении футболиста парижан.

В нынешней кампании Пачо провёл 23 матча за "ПСЖ" во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с французским клубом действует до лета 2029 года.

