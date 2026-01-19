Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте - отличился Микель Оярсабаль. После перерыва каталонцы отыгрались благодаря голу Маркуса Рэшфорда на 70-й минуте, однако радость гостей была недолгой: уже через минуту Гонсалу Гедеш снова вывел "Реал Сосьедад" вперёд.
В концовке матча сан-себастьянцы остались в меньшинстве - красную карточку за грубый фол получил Карлос Солер. Несмотря на это, "Барселона" не смогла изменить результат.
Российский футболист "Реал Сосьедада" Арсен Захарян пропускал встречу из-за небольшого повреждения.
Отметим, что до сегодняшнего матча "Барселона" не проигрывала в Ла Лиге с 26 октября - тогда каталонцы уступили мадридскому "Реалу" (1:2).
"Барселона" неожиданно проиграла "Реал Сосьедаду"
В 20-м туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" принимал "Барселону" и сумел взять три очка, победив со счётом 2:1.
