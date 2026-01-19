Матчи Скрыть

Гризманн вышел на второе место среди форвардов "Атлетико" по матчам в Ла Лиге

18 января "Атлетико" на своём поле минимально обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги сезона-2025/26 - 1:0.
Фото: Getty Images
В этой встрече принял участие нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

Для француза это был 335-й матч за "Атлетико" в чемпионатах Испании. Благодаря этому показателю он поднялся на второе место в истории клуба среди нападающих по количеству игр в Ла Лиге, сравнявшись с Анхелем Корреа.

Лидером по этому показателю остаётся Энрике Кольяр, который провёл 339 матчей, сообщает Opta. Испанец выступал за "Атлетико" с 1952 по 1969 год.

Гризманн играет за "матрасников" с 2021 года, а ранее защищал цвета клуба в период с 2014 по 2019 год.

