По информации El Periodico, бразилец принял решение покинуть "сливочных" по завершении сезона-2025/26. Источник утверждает, что футболист уже дал понять своему окружению, что планирует сменить команду. При этом действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 29 матчах, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.
После 20 туров Ла Лиги мадридский клуб идёт вторым, имея в активе 48 очков.
Винисиус решил уйти из "Реала" - источник
Винисиус Жуниор, судя по всему, готовится к уходу из "Реала".
Фото: ФК "Реал Мадрид"